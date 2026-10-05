Захарова: Starlink все чаще используют для вмешательства в дела стран

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 33 0

В качестве примера дипломат привела Иран.

Систему старлинк используют для вмешательства в дела стран

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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Системы спутниковой связи, похожие на Starlink, все чаще используют для вмешательства в дела стран. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В качестве примера российский дипломат привела ситуацию, возникшую в Иране. До этого руководители исламской республики представили доказательства использования терминалов Starlink для координации протестов, которые развернулись в стране в 2022-м. За последние четыре года ряд других государств также заявили, что пострадали от незаконного вмешательства подобных систем.

Захарова, общаясь с журналистом агентства, отметила, что такая тенденция становится все более масштабной угрозой. Кроме того, по словам дипломата, на территории Ирана до сих пор фиксируют незаконное использование Starlink.

«Налицо — издевательское отношение к законодательству независимых государств со стороны спутниковых операторов и тех, кто за ними стоит», — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ предложила отключить спутниковую сеть Starlink на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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