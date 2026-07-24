Захарова предложила отключить спутниковую сеть Starlink на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление американского предпринимателя Илона Маска британскому журналу The Economist о лицемерии чиновников.

Дипломат предложила бизнесмену перейти от критики западных чиновников к реальным действиям и отключить спутниковую сеть Starlink, если он действительно хочет спасти человеческие жизни.

«Хочется развить мысль и предложить отвести .Starlink. Чтобы люди не умирали», — написала Захарова.

Ранее Маск заявил, что его «сильно раздражают изысканные дипломаты, которые едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди умирают на передовой, и разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска». Миллиардер подчеркнул, что достичь мира без территориальных уступок со стороны Киева нереалистично, и назвал свою позицию не пророссийской, а прагматичной.

Система спутникового интернета Starlink, принадлежащая компании Маска SpaceX, активно используется украинскими военными для связи с начала конфликта в 2022 году. В Москве неоднократно заявляли, что применение этой технологии способствует затягиванию боевых действий.

Ранее сенатор и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия располагает сразу несколькими способами нейтрализовать эффективность спутниковой сети Starlink.

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