Хотел совершить теракт? Американец задержан у штаба ЦАХАЛ в Тель-Авиве

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 13 0

Турист из США вел себя подозрительно и просил разрешения войти в здание.

Американец задержан у штаба ЦАХАЛ в Тель-Авиве

Фото: © Getty Images/picture alliance/Contributor

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Американец задержан у штаба ЦАХАЛ в Тель-Авиве

Американского туриста задержали у здания Генштаба Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом сообщил корреспондент израильского телеканала i24News Гай Азриэль.

Мужчина прибыл к штабу, попросил разрешения войти и вызвал подозрения своим поведением. Причиной задержания стала его публикация в соцсети, где он сообщил о планах совершить теракт.

«Турист прибыл на место, попросил разрешения войти и вел себя подозрительно. Его задержали после того, как он, по имеющимся данным, заявил о намерении совершить нападение в соцсети», — написал журналист в X.

По данным Азриэля, израильские власти сейчас прорабатывают вопрос о депортации задержанного.

Этот инцидент произошел на фоне другого происшествия: двумя днями ранее генеральная прокуратура ОАЭ квалифицировала случай на борту самолета Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, как попытку теракта. Телеканал ABC сообщил, что пилот, напавший на коллегу во время полета, заявил о намерении разбить самолет в Израиле. Ранее у него находили экстремистские материалы, однако в Омане ему разрешили продолжить работу в авиакомпании на административной должности.

Лайнер Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, сначала подал короткий сигнал о чрезвычайной ситуации, а затем отправил код, используемый для сообщения об угоне. На борту находились 174 пассажира.

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