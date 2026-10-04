В Израиле сообщили, что пилот Flydubai хотел «влететь» в аэропорт Бен-Гуриона

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 19 0

Осуществлению замысла помешал раненый командир самолета.

Фото: Reuters/Ammar Awad

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ТВ Израиля: пилот Flydubai планировал разрушить терминал аэропорта Бен-Гурион

Второй пилот рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив якобы планировал направить самолет на терминал аэропорта Бен-Гурион. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения, не раскрыв источники информации.

По данным телеканала, о своем намерении мужчина рассказал на допросе. Этим он объяснил момент нападения на командира — индийского пилота Смита Маччхара: самолет уже находился над Иорданией, недалеко от границ Израиля.

Как утверждает канал, второй пилот рассчитывал выполнить обычный заход на посадку, а в последние секунды изменить направление и столкнуть лайнер с терминалом. По его расчетам, времени на перехват самолета уже не осталось бы. Маччхар, несмотря на ранения, сумел открыть дверь кабины и тем самым помешал осуществить этот план, отмечает телеканал.

Рейс совершил экстренную посадку в саудовском Табуке 30 сентября. На следующий день Министерство внутренних дел Саудовской Аравии подтвердило нападение второго пилота на командира. Оба получили травмы различной степени тяжести.

После улучшения состояния здоровья пилоты вылетели в Абу-Даби в сопровождении эмиратских силовиков. Остальные шесть членов экипажа ранее вернулись в Дубай.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов продолжают расследование, в том числе проверяют эксплуатационные аспекты и меры безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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