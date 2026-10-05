Путин: у каждого ребенка в России должны быть равные возможности для образования

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 18 0

Совместная работа государства и бизнеса делают эту цель реальной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Равные возможности для получения качественного образования должны быть у всех российских детей — независимо от того, живут они в мегаполисе, малом городе или отдаленном поселке. Об этом по видеосвязи заявил президент России Владимир Путин во время открытия образовательного комплекса «Точка роста» в Якутии.

Глава государства подчеркнул важность совместной работы государства и бизнеса, а также распространения эффективных подходов в преподавании и управлении образовательными учреждениями.

Путин привел в пример опыт иркутской «Точки будущего», которая работает с 2020 года. Якутский комплекс, по его словам, изучил эту практику и адаптировал ее к климатическим условиям региона. Одной из задач учреждения является создание равных возможностей для получения образования и дальнейшего развития детей из приемных семей и школьников с ограничениями по здоровью.

«Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка — в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке — были равные возможности для качественного образования», — отметил президент.

По словам Путина, с 2019 года в рамках государственной программы «Развитие образования» в России открыли более 1,7 тысячи новых школьных зданий. Сейчас в них обучается свыше миллиона детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником и назвал работу педагога благородной и ответственной миссией. Глава государства отметил, что опыт, мудрость и чуткость учителей помогают детям поверить в себя. По его словам, важно, чтобы школьники и студенты независимо от места проживания чувствовали себя частью единой страны.

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