Вертолет ВМС США исчез с радаров у берегов Саудовской Аравии

Вертолет ВМС США Sikorsky MH-60R Seahawk резко снизился и исчез с радаров над Красным морем у побережья Саудовской Аравии. Об этом сообщило РИА Новости, ознакомившееся с полетными данными.

Около 00:24 по московскому времени машина находилась на высоте примерно 91 метра и двигалась со скоростью около 220 километров в час. Через 11 минут зафиксированная высота составила ноль метров, а скорость сократилась до 17 километров в час.

Еще спустя две минуты до нулевой отметки упала и скорость. После этого сигнал транспондера вертолета перестал поступать. Таким образом, прекращению передачи данных предшествовало снижение обоих показателей.

Центральное командование США и Пентагон пока не выступали с официальными заявлениями или комментариями. Сведения о движении вертолета основаны на полетных данных, с которыми ознакомилось агентство.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС