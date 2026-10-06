Вертолет ВМС США исчез с радаров у берегов Саудовской Аравии

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 15 0

Перед прекращением сигнала полетные данные показали снижение высоты и скорости до нуля.

Фото: www.globallookpress.com/Cody Froggatt

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Вертолет ВМС США Sikorsky MH-60R Seahawk резко снизился и исчез с радаров над Красным морем у побережья Саудовской Аравии. Об этом сообщило РИА Новости, ознакомившееся с полетными данными.

Около 00:24 по московскому времени машина находилась на высоте примерно 91 метра и двигалась со скоростью около 220 километров в час. Через 11 минут зафиксированная высота составила ноль метров, а скорость сократилась до 17 километров в час.

Еще спустя две минуты до нулевой отметки упала и скорость. После этого сигнал транспондера вертолета перестал поступать. Таким образом, прекращению передачи данных предшествовало снижение обоих показателей.

Центральное командование США и Пентагон пока не выступали с официальными заявлениями или комментариями. Сведения о движении вертолета основаны на полетных данных, с которыми ознакомилось агентство.

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