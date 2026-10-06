Полицейские нашли девятилетнего мальчика в собачьей конуре в ЕАО

УМВД России по ЕАО: пропавшего 9-летнего мальчика нашли спящим в собачьей конуре

В Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО) девятилетний мальчик утром отправился в школу, но домой не вернулся. Запаниковавшие родители начали поиски и поспешили обратиться в полицию. Об этом сообщили представители главного управления (ГУ) МВД России по ЕАО в мессенджере МАКС.

В ведомстве подчеркнули, что на поиски сразу был направлен весь личный состав отдела. Сотрудники обыскали дворы и улицы и случайно обнаружили ребенка крепко спящим в будке сторожевого пса во дворе его дома.

«Полицейские Смидовичского района вернули родителям пропавшего мальчика», — сказано в заявлении.

Как отметили в полиции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сейчас семья пытается оправиться от пережитого стресса, но радуется, что дело обошлось лишь испугом мамы и папы. Почему ребенок вдруг решил отдохнуть в собачьей конуре, правоохранители не уточнили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Чулым Красноярского края во время прогулки пропали две девочки девяти и 13 лет. Для поиска привлекли более 40 сотрудников полиции, спасателей и волонтеров. Ориентировки передали всем наружным нарядам, обследовали территорию проживания и окрестности, опросили знакомых.

Школьницы прежде никогда из дома не сбегали, однако семья старшей девочки ранее попадала в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних и состоит на учете. Вечером с наступлением темноты девочки сами вернулись домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас с ними работают инспекторы, устанавливаются обстоятельства и причины самовольного ухода.

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