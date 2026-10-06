Нужно время: как помочь собаке из приюта освоиться в доме

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 19 0

Если питомец ни разу не жил с людьми, социализироваться будет сложнее.

Как помочь собаке быстрее привыкнуть к дому после приюта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Зоопсихолог Розова: знакомый запах поможет собаке из приюта освоиться

Быстрее освоиться в доме собаке из приюта поможет знакомый запах. Об этом «Известиям» рассказала зоопсихолог Юлия Розова.

По словам эксперта, любой приют, даже самый хороший, — стресс для собаки. Оказавшись в доме, многие животные не сразу могут освоиться: они продолжают реагировать так, будто все еще находятся в опасности. При этом если собака никогда не жила с людьми, ей будет намного сложнее социализироваться.

Как пояснила Юлия Розова, внезапный переезд в более комфортные условия воспринимаются собакой шагом в неизвестность, то есть угрозой. Чтобы помочь питомцу быстрее освоиться, специалист порекомендовала первые дни после переезда дать животному восстановиться. Быстрее привыкнуть к новому месту и почувствовать безопасность собаке поможет знакомый запах.

Перед тем, как забрать животное домой насовсем, зоопсихолог посоветовала пару раз прийти в приют и погулять с собакой по территории. Это даст питомцу возможность привыкнуть к новому хозяину. Еще, как отметила Юлия Розова, важно подарить собаке игрушки, а при переезде взять их с собой. Благодаря знакомому запаху животное будет испытывать меньше стресса в среде, которую пока считает небезопасной.

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