Не тратьте время: что делать, если потеряли телефон и карту

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Самое важное — ограничить мошенникам доступ к банковским счетам.

Что делать при потере карты и телефона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Депутат Чернышов: при потере карты нужно связаться с банком и заблокировать ее

При потере телефона и карты нужно не тратить время, а сразу связаться с банком. Об этом в беседе с изданием Life.ru рассказал депутат, председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

Он объяснил, что если человек теряет одновременно и мобильный, где установлены банковские приложения, и карту, то у мошенников больше шансов добраться до счетов.

«В первые часы нужно не столько заниматься поисками пропажи, сколько последовательно закрыть возможные способы доступа», — сказал депутат.

В первую очередь нужно связаться с банком и заблокировать потерянную карту. Также важно ограничить вход в приложение. Это можно сделать тремя удобными способами: позвонив в контактный центр банка, в котором человек обслуживается, лично обратившись в банк или зайдя в мобильное приложение с другого устройства.

Следующий шаг при потере смартфона и карты — блокировка номера телефона. Затягивать с этим тоже не стоит, поскольку, имея на руках мобильник, мошенники с легкостью смогут получить доступ к лицевым счетам и снять с них все накопления.

Третий шаг — с нового устройства сменить пароли на всех приложениях, включая Госуслуги и почту. Если есть возможность дистанционно отметить пропавший телефон как потерянный и удалить с него все данные, то этим непременно нужно воспользоваться, подытожил Чернышов.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники придумали новый способ обманывать россиян через сайт ЦБ. Жертв пугают чужими кредитами, а затем заставляют брать займы и отдавать деньги преступникам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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