Мошенники придумали новый способ обманывать россиян через сайт ЦБ 

Мошенники начали создавать поддельные сайты, которые внешне похожи на страницу Центрального Банка России. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

Схема начинается с тревожного сообщения. Человеку говорят, что на его имя якобы уже оформили кредит. Затем предлагают срочно «отменить» его и защитить собственные сбережения.

Для этого мошенники могут убедить жертву взять новые кредиты в нескольких банках. Якобы эти деньги нужно вывести из-под угрозы и сохранить на специальном «безопасном счете». На деле никакого спасения нет — полученные средства оказываются у преступников.

По словам Немкина, мошенники специально торопят человека. Пока жертва напугана и боится потерять деньги, ей предлагают действовать немедленно, не давая времени спокойно проверить информацию. Такой способ обмана называют социальной инженерией — когда преступники играют на страхе, доверии и других эмоциях человека.

Поддельный сайт ЦБ делает такую историю более убедительной.

«Используя фирменную символику, схожий дизайн и убедительные формулировки, они пытаются создать у пользователей ощущение, что взаимодействие происходит с государственным регулятором», — высказался Немкин.

При этом настоящий Банк России не звонит гражданам с требованием срочно брать кредиты и не предлагает переводить деньги на «безопасные счета». Если кто-то сообщает о якобы оформленном на вас займе и требует немедленно что-то сделать, это повод остановиться и проверить информацию.

Немкин посоветовал не принимать финансовые решения под давлением. Если есть сомнения по поводу кредита или состояния счета, нужно самостоятельно связаться со своим банком. Использовать при этом следует только номер с официального сайта банка или с обратной стороны карты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о схеме обмана, с которой столкнулись родители. Мошенники рассылают им сообщения о якобы подозрительных операциях по банковским картам детей и предлагают срочно пройти проверку по ссылке.

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