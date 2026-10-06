Суд признал банкротом компанию Влада Бумаги «А4 Трейд»

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 14 0

Предприниматель, подавший заявление, требует от компании более 7,4 миллиона рублей.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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ООО «А4 Трейд», основанное блогером Владиславом Бумагой, известным как Влад А4, признано банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, сообщили 5-tv.ru в суде.

Процедуру инициировал индивидуальный предприниматель Александр Руденко. Согласно его требованиям, задолженность компании перед ним превышает 7,4 миллиона рублей. «А4 Трейд» была создана в 2023 году, Бумага выступал ее учредителем.

О намерении подать заявление о собственном банкротстве ранее уведомило и другое предприятие, связанное с блогером, — ООО «Бумажная бумага». Оно продает снеки и напитки под брендом Lava-Lava.

Среди кредиторов этой компании указаны Сбербанк и ООО «Вильд Россия». В российских арбитражных судах также рассматриваются несколько исков к «Бумажной бумаге». Самое крупное требование предъявила «Вильд Россия» — оно составляет 279 тысяч евро.

Учредителями «Бумажной бумаги» являются кипрская A4Group Limited, Алексей Клочков и Виталиус Паулюс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Влад А4 признался в своей слабости.

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