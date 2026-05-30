«Было очень сложно»: Влад А4 признался в своей слабости

Влад А4 планирует заняться бегом, чтобы повысить выносливость

Подписчики блогера Влада А4 (настоящее имя — Владислав Бумага. — Прим. ред.) оказались выносливее, чем интернет-звезда. В этом он признался корреспонденту 5-tv.ru на Дне московского спорта.

Кумир миллионов детей построил в Лужниках одну из самых длинных полос с препятствиями и предложил поклонникам не только испытать свои силы, но и попасть в его новый ролик. Несмотря на то, что трассу строили с расчетом на участников любого возраста, один из участков дался Владу с трудом. Там, где нужно было висеть на руках и активно карабкаться, блогер почувствовал, что его физическая форма не так идеальна.

«Мне было очень сложно. Я посмотрел — детишкам это дается гораздо легче, они как-то там проскакивали. Единственное, чувствовал, что с дыханием надо поработать. Я много сейчас в зал хожу, но надо, видимо, с выносливостью поработать», — разоткровенничался А4.

По словам Влада, теперь ему придется добавить в свой график бег, чтобы улучшить выносливость.

