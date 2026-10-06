Машков заявил о проблемах с речью у молодежи и дал совет

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 95 0

Особенно недостаток заметен у ребят, поступающих в театральные университеты.

Фото, видео: Алексей Белкин/ТАСС; 5-tv.ru

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Машков рассказал о проблемах с речью у молодых людей и предложил больше читать

Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», народный артист РФ Владимир Машков рассказал о проблемах с речью у молодых людей во время пресс-конференции в честь возрождения международного конкурса чтецов имени Владимира Яхонтова.

По словам актера, недостатки речи особенно заметны при работе с абитуриентами, которые поступают в театральные вузы из разных регионов России. Машков считает, что исправит ситуацию может простая практика — чтение вслух.

«К сожалению, мы смотрим молодых людей со всей страны, поступающих в театральный вуз. Не очень хорошо обстоят дела с речью. Но для того, чтобы это изменить, нужно прежде всего участие взрослого поколения, чтобы молодежь читала вслух», — сказал Машков.

Он также напомнил об опыте Константина Станиславского, который, по его словам, после неудачи в работе над образом Сальери в трагедии Александра Пушкина «Моцарт и Сальери» пришел к выводу о важности речевого мастерства для актера.

«"Главное — это не удача, артист должен научиться говорить». Это простая, всем известная, но забываемая вещь», — процитировал режиссер.

Актер подчеркнул, что работа со словом важна не только для будущих артистов. Он предложил молодым людям собираться в школах и читать пьесы по ролям, чтобы учиться чувствовать собеседника и лучше взаимодействовать друг с другом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Машков рассказал об отношении молодого поколения к старшим коллегам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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