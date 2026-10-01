«Они обязаны это делать»: Машков разрешил молодежи троллить старших

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 755 0

Актер признался, что ему нравится, когда воспроизводят его поведение.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Владимир Машков объяснил, почему молодежь шутит над старшим поколением

Народный артист России Владимир Машков рассказал об отношении молодого поколения к старшим коллегам. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на открытии 71-го театрального сезона московского театра «Современник».

По его словам, представители молодежи неизбежно наблюдают за поведением взрослых и реагируют на него, в том числе с помощью троллинга.

«Вы знаете, молодое поколение наблюдает за старшим поколением и не может его не троллить. Они обязаны это делать», — сказал Машков.

Актер считает, что подобные шутки могут выполнять вполне конкретную функцию. По его мнению, молодые люди таким образом показывают старшему поколению, как со стороны выглядят его попытки воздействовать на них.

При этом актер признался, что положительно воспринимает ситуации, когда молодежь точно воспроизводят его собственные поведение и манеру общения. По словам Машкова, в таких случаях он скорее радуется такой реакции, чем воспринимает ее как неуважение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», народный артист РФ Владимир Машков считает, что оглянуться на свою судьбу с улыбкой помогут результаты тяжелого труда и достигнутые цели. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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