Всем спать: необычный чемпионат для людей с недосыпом устроили в Японии

В Японии победителю соревнований по сну дали $14 тысяч

В Японии местный производитель матрасов провел реальные соревнования по сну, участники которых должны были максимально быстро расслабиться и крепко уснуть на предоставленных матрасах за отведенные 90 минут. Об этом сообщает Tokyo Weekender.

За состоянием конкурсантов следили при помощи закрепленных на голове датчиков. Устройства фиксировали мозговые волны и другие показатели, по которым оценивались скорость засыпания, глубина и стабильность сна. Задачу усложняли шум и свет, которые создавали организаторы.

Победительницей стала участница под псевдонимом Suimii. Она получила 2 220 000 иен — около 14 000 долларов или 11 000 евро. Размер награды связан с игрой слов с «Zzz», символизирующим сон. Полученные деньги победительница планирует потратить на оплату жилья при переезде и кровать «как у принцессы».

Желающих принять участие оказалось более 45 тысяч. В каждой из трех групп соревновались около 20 человек. Конкурс, по разным данным, составил примерно 760:1 или 800:1.

Организаторы рассчитывают таким способом привлечь внимание к проблеме недостатка сна. Согласно приведенным данным ОЭСР за 2021 год, средняя продолжительность сна жителей Японии составляет 7 часов 24 минуты — это самый низкий показатель среди стран организации.

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