Не по карману: Чехия отказалась участвовать в «Евровидении-2027»

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 14 0

Стране приходится экономить средства.

Чехия не потянула «Евровидение-2027» финансово

Фото: www.globallookpress.com/Pavlo Gonchar

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Чехия не поедет на «Евровидение-2027» из-за финансовых проблем

Чехия не будет участвовать в «Евровидении-2027». Стране не хватило средств не только на поездку представителей, но и на покупку лицензии для трансляции конкурса. Об этом сообщило Чешское телевидение.

«Мы благодарим всех чешских представителей и особенно вас, болельщиков, за каждый голос, каждый комментарий, каждый возглас поддержки и за то, что вы были с нами. В 2027 году мы не увидим чешский флаг на сцене. Но мы будем вместе болеть за других и верим, что когда-нибудь снова встретимся на Евровидении», — сообщается на странице Чешского телевидения в социальной сети.

Причиной отказа стала необходимость сократить расходы на фоне финансовых проблем. В результате чешские представители не отправятся на конкурс, а местное телевидение не будет проводить прямую трансляцию с мероприятия.

Чехия участвовала в «Евровидение» ежегодно с 2007 года. За это время представители страны шесть раз выходили в финал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Казахстан не сможет принять участие в «Евровидении-2027», в связи с несоответствием требованиям Европейского вещательного союза (EBU).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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