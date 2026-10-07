«Троицу» Рублева вернули в иконостас Троице-Сергиевой лавры

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 26 0

Несколько недель святыня находилась вне иконостаса, хотя реставрация самой иконы не требовалась.

Что произошло с «Троицей» Рублева

Фото: Александр Сенцов/ТАСС

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Икону Рублева вернули в иконостас Троице-Сергиевой лавры

Икону Андрея Рублева «Троица» 5 октября вернули в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры после временного перемещения в реставрационные мастерские. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в лавре и собеседника, знакомого с перемещением святыни.

Икону изъяли из иконостаса в середине сентября. Перед ее возвращением специалисты провели ремонт защитной конструкции и устранили неисправность климатической витрины.

Директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова ранее объясняла, что перемещение потребовалось для «корректировки» состояния климатической капсулы. При этом она подчеркивала, что речь о реставрации самой «Троицы» не идет.

С лета 2024 года икона находится в безвозмездном пользовании у Троице-Сергиевой лавры.

Напомним, что 14 октября православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы. 5-tv.ru рассказал, что можно и нельзя делать в этот праздник.

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