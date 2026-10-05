Покров Пресвятой Богородицы 2026: что можно и нельзя делать, как молиться
Верующие встречают большой праздник, связанный с преданием о чудесном явлении Девы Марии жителям Константинополя.
Фото: patriarchia.ru
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Православная церковь 14 октября празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — верующие вспоминают чудесное явление Божьей Матери, которая распростерла над молящимися жителями Константинополя свое широкое белое покрывало — покров для защиты от врагов.
Покров Пресвятой Богородицы
Чудесное явление произошло в середине X века во Влахернской церкви Константинополя, где хранились головной покров, риза и пояс Пресвятой Богородицы.
Предание повествует, что Константинополь в 910 году, во времена царствования императора Льва VI, прозванного Мудрым, осаждали полчища врагов. Солдаты в любой момент могли ворваться в город. Для жителей храм стал единственным прибежищем. Люди возносили молитвы Господу о спасении от варваров.
Чудо произошло во время всенощного бдения — все находившиеся в храме, в том числе император и императрица, а также множество придворных и простой люд, горячо молились об избавлении от врага.
Среди молящихся были святой юродивый Андрей с учеником Епифанием. Вдруг они увидели, как Сама Божья Матерь коленопреклоненно возносит молитвы о спасении народа.
Затем Богородица подошла к Престолу и, еще раз помолившись, сняла с головы покрывало и накрыла (покрыла) им молящихся в храме людей. Покров сиял в руках Пресвятой Богородицы, окруженной ангелами и сонмом святых.
Богоматерь исчезла так же незаметно, как и появилась. На следующее утро враг отступил от Константинополя. Столица была спасена от разорения, а люди — от гибели. По одной из версий, поднялась большая буря и разметала корабли, подошедшие к городу с севера, по другой — византийское войско разбило сарацин.
Явление Божьей Матери народу стало знаковым для всех, рассказы о нем передавались из уст в уста. Люди стали обращаться к Богородице в своих молитвах, прося о защите и «покрове».
Какого числа Покров Богородицы 2026
Покров не входит в число двунадесятых праздников, так как посвящен событиям, которые произошли не в годы жизни Божией Матери.
Праздновать Покров начали только с середины XII века. Греки, несмотря на заступничество Божьей Матери, не внесли Покров в число праздничных дней — праздник установила Русская церковь. Правда, есть версии, что чудо все же оставило след в византийской богослужебной практике.
Церковь Покрова на Нерли.
В честь Покрова Пресвятой Богородицы святой князь Андрей Боголюбский построил в 1165-м один из самых красивых и неповторимых православных храмов — Покрова на Нерли — и утвердил соответствующий праздник. Многочисленные победы русского воинства приписывают именно покровительству Богоматери.
Праздник относится к непереходящим, то есть из года в год приходится на одну и ту же дату — 14 октября.
Икона Покров Пресвятой Богородицы — в чем помогает
Самые ранние из известных икон Покрова относятся к началу XIII века. Древнейшие образы Покрова в древнерусском искусстве представлены на вратах Рождественского собора в Суздале.
На медной пластине Богоматерь в трехчетвертном повороте воздела в молитве руки к Спасителю, изображенному над приподнятым покрывалом. По бокам от Пресвятой Девы стоят Ангелы.
Уже к следующему столетию сложились два основных варианта этой иконы:
- Пречистая Мария стоит перед храмом с круглым куполом и держит покров в своих руках, как бы укрывая им всех людей. Такое изображение встречается на суздальских и московских иконах. Наиболее ранним образцом этого типа является храмовая икона Покровского Суздальского монастыря второй половины XIV века. На сегодняшний день она находится в Третьяковской галерее.
- В новгородской школе иконописи Богородица изображается в позе Оранты — с поднятыми и раскинутыми в стороны руками, раскрытыми ладонями наружу, в традиционном жесте заступнической молитвы. Покров при этом держат парящие перед ней Ангелы. Церковь уже представлена в более современном варианте с куполами. Одна из наиболее ранних икон этого типа происходит из Зверина монастыря 1399 года. Ныне она находится в Новгородском музее.
Как правило, в нижней части иконы изображается очевидец влахернского чуда святой Андрей Юродивый, указующий на явление Пречистой Девы. Покров, дарующий защиту Царицы Небесной, чаще всего выделяется ярко-красным цветом. Также встречаются и белого цвета.
На более поздних иконах вокруг Пречистой стали добавлять образы святых мучеников, святителей, пророков, апостолов, преподобных и праведных жен.
Покров Пресвятой Богородицы с древних времен считают особенным днем — днем, когда все молитвы станут услышаны. Божьей Матери молятся 14 октября как главной заступнице во всех бедах. Просят об исцелении, об улучшении материального положения, об обретении супруга или детей, о счастливой семейной жизни.
Также Пресвятой Богородице молятся во время внешней угрозы, когда стране грозит опасность от захватчиков, а дому — от непрошенных гостей. Кроме того, молитва перед иконой Покрова поддерживает человека в борьбе с внутренними соблазнами и искушениями.
Что нельзя делать на Покров
Поскольку это большой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя заниматься тяжелым трудом или домашними делами, такими как стирка, уборка и рукоделие. Порядок хозяйки наводят накануне праздника.
В Покров не следует ссориться с близкими и сквернословить. В противном случае удача отвернется от ослушавшихся.
Не стоит также давать 14 октября пустые обещания. Того, кто не собирается отвечать за свои слова, ждут неудачи.
В праздник нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. На Покров нельзя унывать и грустить — в праздник положено радоваться и благодарить Господа и Богородицу за все — дарованный урожай, мир и благополучие.
Что можно делать на Покров
В народе праздник Покров считается моментом встречи осени и зимы, наступления первых холодов. Часто как раз к 14 октября на поверхности земли появляется первый иней и окончательно опадают листья на деревьях. От этого возникла присказка: «Покров кроет землю то листом, то снегом».
Праздником Покрова завершался сельскохозяйственный год. Крестьяне прекращали все полевые работы, собирали последний урожай и готовились к зиме, в честь чего устраивались широкие народные гуляния и шумные ярмарки. С Покрова начиналась свадебная пора. Девушки, мечтающие поскорее выйти замуж, с самого утра шли в церковь и ставили праздничную свечу. Верили, кто раньше свечу поставит, тот и замуж раньше выйдет.
Также на Покров обязательно пекли блины. Истоки обычая связаны с культом предков и почитанием всех усопших родственников. Блинами угощали не только членов семьи, но и знакомых. Поверье гласит: чем больше блинов испекут на Покров, тем теплее будет в доме зимой. Кроме того, хозяйка готовила домовому подношение — делила первый испеченный блин на четыре части и раскладывала по углам кухни. По народному поверью, если домовому сытно, то дома тепло, спокойно и уютно.
14 октября на Руси отправлялись в лес за рыжиками и груздями. Считалось, что после Покрова этих грибов уже не будет.
В праздник по обычаю жгли засохшие ветки яблонь — есть поверье, что если ими растопить печь 14 октября, то всю зиму в доме будет тепло, а год окажется урожайный.
По народным поверьям, щедрость на Покров Пресвятой Богородицы вознаграждается, поэтому люди старались помочь бедным и обездоленным.
По народным поверьям, чтобы защититься от сглаза, многие сжигали старую одежду, а маленьких детей, чтобы они не болели, выводили на порог дома и обливали водой сквозь решето или сито.
Народные приметы на 14 октября
- На Покров выпал снег — ждать снежное Рождество не стоит.
- Утром пошел дождь — следующий день выдастся погожим.
- 14 октября стоит теплая и солнечная погода — осень затянется.
- Снег на Покров — благополучие молодоженам, которые сыграли 14 октября свадьбу.
- Парень с девушкой познакомится на Покров — быть им женихом и невестой.
- Зима будет такой, какой ветер дует на Покров — северный указывал на холодную, а южный — на теплую.
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