Турция может разместить военную базу в Саудовской Аравии

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 14 0

Анкара уже направила в королевство более 200 военных специалистов и поставила средства радиоэлектронной борьбы.

Турция может разместить военную базу в Саудовской Аравии

Фото: www.globallookpress.com/Tunahan Turhan/Keystone Press Agency

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Турция рассматривает возможность размещения военной базы в Саудовской Аравии в рамках соглашения о совместной обороне с Эр-Риядом и Исламабадом. Об этом сообщила турецкая газета Türkiye.

По данным издания, создание турецкой базы уже обсуждается. В случае реализации этих планов турецкие военнослужащие смогут участвовать в защите четырех стратегически важных объектов газовой и энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии.

Для их охраны могут использоваться системы противовоздушной обороны малой и средней дальности. В ближайшие дни, как утверждает Türkiye, должны определить численность турецкого и пакистанского контингентов, состав подразделений и места их размещения.

«Создание турецкой базы в стране находится на повестке. Если это произойдет, турецкая армия сможет снова защищать Мекку спустя 110 лет», — говорится в публикации.

Издание также сообщает, что Турция уже перебросила в Саудовскую Аравию более 200 военных специалистов, а также поставила средства радиоэлектронной борьбы, наземные и зенитные ракетные комплексы.

При этом, по данным издания, Анкара не планирует проводить наступательные операции в Йемене. Вместе с тем Турция может оказать йеменской армии тактическую, стратегическую и логистическую поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможное размещение американской военной базы в Литве Россия будет расценивать как усиление напряженности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появление такого объекта означало бы приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам. По его словам, подобные решения могут дестабилизировать ситуацию на европейском континенте и существенно повысить уровень напряженности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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