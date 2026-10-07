Троих котят выбросили из окна восьмого этажа в Энгельсе

Троих новорожденных котят выбросили из окна восьмого этажа дома № 1 на 1-м Студенческом проезде в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По его словам, все произошло на глазах у прохожих.

Как рассказали жители дома, похожий случай произошел здесь в августе прошлого года. Тогда, по их словам, из той же квартиры выбросили кота и кошку.

После падения кот остался жив, однако получил тяжелые травмы. Животное некоторое время мучилось на глазах у маленьких детей. Один из жильцов отвез его в ветеринарную клинику, но спасти кота не удалось — он умер примерно через два часа.

Спустя около получаса после первого инцидента из окна выбросили кошку. Другой житель дома попытался помочь животному и также доставил его в ветклинику. Несмотря на усилия врачей, к утру кошка умерла.

По словам местных жителей, после этих случаев уголовное дело не возбудили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной взрыва в многоэтажном доме в Одинцове мог стать кот. В момент происшествия хозяев квартиры не было дома. Туристический газовый баллон находился рядом с электроплитой. Предположительно, он нагрелся и взорвался. Хлопок повредил балкон и остекление квартиры на 19-м этаже, а также перегородку между жильем и тамбуром.

Когда спасатели прибыли на место, открытого огня уже не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.