Кот мог стать виновником взрыва в многоэтажном доме в Одинцове

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 42 0

Хозяев питомца во время хлопка в квартире не было.

Почему произошел взрыв в квартире в Одинцове

Фото: МЧС Московской области

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МЧС: кот мог устроить хлопок газа в Одинцове

Кот мог спровоцировать хлопок газовоздушной смеси в квартире в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Сегодня утром в 08:58 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в многоэтажном жилом доме на улице Белорусская, 13», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, туристический газовый баллон объемом 200 миллилитров лежал рядом с электроплитой, нагрелся и взорвался. Хлопок повредил балкон и остекление на 19-м этаже, а также перегородку между тамбуром и квартирой.

Когда сотрудники экстренных служб приехали на место, открытого огня уже не было. Хозяев в квартире не оказалось, дома находился только кот. Специалисты не исключают, что он мог случайно включить плиту, из-за чего газовый баллон нагрелся.

«В результате происшествия никто не пострадал, кот отделался легким испугом», — отметили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Ранее 5-tv.ru писал о взрыве газа в котельной на территории академии настольного тенниса в Оренбурге. Пострадавших не было, однако из-за хлопка были повреждены здание и оборудование, а также выбиты окна в соседнем Центре настольного тенниса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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