«Брось вещь и оставь здесь»: Катя Лель о порядке в доме

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 49 0

Дочь певицы уже привыкла к жестким домашним правилам.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Катя Лель любит идеальный порядок в доме

Заслуженная артистка России Катя Лель призналась, что любит, когда дома все находится на своих местах и поддерживается идеальный порядок. Об этом певица рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации сетевого канала.

На вопрос о том, действительно ли она педантична в быту, артистка ответила утвердительно.

«К сожалению, да. Но я очень стараюсь и даже себе говорю: брось вещь и оставь здесь», — сказала Лель.

По словам певицы, ее дочь Эмилия уже хорошо знает о любви матери к порядку и относится к этому с юмором.

«Она уже знает, что мама любит идеальный порядок», — отметила артистка.

Лель вспомнила недавнюю ситуацию дома. После обеда она попросила дочь убрать посуду в посудомоечную машину, однако та предложила матери сделать это самой.

«Я говорю: «Эми, посуду в посудомоечную, как обычно». Она говорит: «Доча, сегодня ты. Поэтому убираешь сегодня со стола ты». Она меня очень рассмешила, я говорю: «Хорошо, ладно», — рассказала певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Кати Лель Эмилия скрывала от однокурсников, что ее мама — известная певица. Девушка не хотела, чтобы к ней относились иначе из-за звездного происхождения. О том, кто ее мать, однокурсники узнали случайно после видео в TikTok, где одна из студенток заметила сходство Эмилии с артисткой.

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