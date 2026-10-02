Узнали случайно: дочь Кати Лель скрывает звездную маму от однокурсников

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

В этом году Эмилия окончила лицей и поступила в столичный медицинский вуз на бюджет.

Дочь Кати Лель скрывает звездную маму от однокурсников

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Дочь Кати Лель скрывает звездную маму от однокурсников

Дочь заслуженной артистки России Кати Лель Эмилия не стала рассказывать однокурсникам о своей звездной маме. Об этом артистка рассказала StarHit.

В этом году девушка окончила лицей и поступила в столичный медицинский вуз на бюджет. Эмилия получила высокие баллы на ЕГЭ и сейчас осваивает «лечебное дело». Обучение рассчитано на шесть лет, после чего студентка сможет выбрать специализацию. Среди интересующих ее направлений — хирургия, нейрохирургия и челюстно-лицевая хирургия.

К учебе Эмилия относится серьезно и уже получила первые отличные оценки по анатомии. По словам Кати Лель, дочь много занимается и считает медицину своим призванием.

В группе Эмилии учатся более 20 человек. Девушка не рассказывала им о своей семье, поскольку не хотела, чтобы к ней относились иначе. О том, что ее мама — известная певица, однокурсники узнали случайно.

Одна из студенток увидела в TikTok ролик с Катей Лель и ее дочерью и заметила сходство. Она спросила Эмилию, не она ли девушка на видео.

Ранее Эмилия также не афишировала звездное происхождение в лицее. По словам певицы, одноклассники узнали, кто ее мама, только на выпускном, когда увидели Лель на сцене.

«Эми просто не хотела, чтобы об этом все знали, чтобы к ней относились как-то предвзято», — объяснила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель рассказала о выборе профессии своей дочери Эмилии. Заслуженная артистка России призналась, что рада тому, что наследница не решила идти по ее стопам и связывать жизнь с шоу-бизнесом. По словам певицы, она поддерживала мечту дочери стать артисткой в детстве, но позже отговаривала ее от этого пути.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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