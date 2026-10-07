В РСТ опровергли слухи о том, что турецкие отели отказались селить мужчин

РСТ: турецкие отели не отказывались селить одиноких мужчин

Сообщения о том, что турецкие отели массово отказываются селить у себя мужчин, некорректны, ведь подобные ограничения могут быть установлены только в отдельных гостиницах. Об этом «Известиям» рассказал глава пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

«Такая практика (отказ заселения. — Прим. ред.) существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно», — заявила она.

До этого в Сети распространяли информацию о том, что турецкие отели массово отказываются размещать мужчин без женщин — якобы такие «безнадзорные» отдыхающие будут провоцировать конфликты и пьянствовать.

По словам Абдюханова, туроператоры, как правило, заранее владеют данными об условиях в конкретных отелях и учитывают их при оформлении поездок. Глава пресс-службы посоветовал мужчинам, планирующим отправиться в путешествие в одиночку или же компанией, перед бронированием уточнить правила заселения в выбранный отель.

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) информацию подтвердили, сообщив «Известиям», что системных ограничений для мужчин в Турции не вводилось.

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