Туроператор рассказала, как выбрать место для осеннего отдыха

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

В разных регионах одной страны могут значительно различаться климатические условия.

Как выбрать место для осеннего отдыха

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Выбирая место отдыха, нужно учитывать особенности курорта

При выборе места для осеннего отдыха важно принимать во внимание не только особенности страны, но и конкретный курорт, побережье и расположение отеля. Об этом «Известиям» рассказала эксперт сервиса бронирования пакетных туров Дарья Абакумова.

Так, в разных регионах одной страны могут значительно разниться климатические условия, причем погода может сильно меняться в пределах одного месяца. Как отметила Абакумова, туристы порой сильно просчитываются, оценивая потенциальное направление для отдыха по средней температуре в стране.

«Осень особенно безжалостна к формулировке „в среднем по стране“. В сентябре она еще может работать, но ближе к ноябрю два курорта в одной стране порой живут словно в разных сезонах. Причина проста: государственные границы удобны для карты, климат их не учитывает», — сказала эксперт.

В качестве примера туроператор привела Турцию — осенью там особенно заметна разница между курортами на побережье Средиземного моря и юго-западными регионами страны. Вместе с тем климатический фон может измениться за месяц — так, в Анталье средняя температура в октябре держится на уровне порядка плюс 27 градусов, а в ноябре — около плюс 22 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда поехать отдыхать в бархатный сезон 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
3 окт
Засуха в одном месте, наводнение в другом: как изменится климат в России
2 окт
До минус четырех ночью: резкое похолодание накроет Московский регион
30 сент
Рекордный по продолжительности дождь идет в Токио уже больше месяца
30 сент
Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений после дождя
30 сент
Ожидается северный ветер: какая погода будет в Москве и Подмосковье 30 сентября
30 сент
Желтый уровень погодной опасности: непогода накроет Москву и область
29 сент
Заморозки до минус двух: синоптики выпустили экстренное предупреждение
28 сент
Не прощаемся с теплом: антициклон принесет в Москву «старое» бабье лето
27 сент
«Старое» вместо бабьего лето придет в Москву: синоптики рассказали о погоде
26 сент
Мощный шторм грозит Нью Йорку: в городе и ряде округов объявлен режим ЧП
+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае

Последние новости

12:13
«Скончался в 6:45 утра»: когда пройдут похороны Анатолия Кашпировского
12:02
Стала известна причина смерти Анатолия Кашпировского
11:57
Собянин: завершена проходка тоннеля от «СберСити» до «Новорижской»
11:50
Лечил миллионы через экран, но не спас себя: жизнь и смерть Кашпировского
11:48
Клопы добрались до поездов: нашествие насекомых закончилось отменой рейсов
11:44
Умер Анатолий Кашпировский

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Женщина родила в аэропорту Шереметьево и задушила младенца
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Лечил миллионы через экран, но не спас себя: жизнь и смерть Кашпировского

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня