Туроператор рассказала, как выбрать место для осеннего отдыха

В разных регионах одной страны могут значительно различаться климатические условия.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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Выбирая место отдыха, нужно учитывать особенности курорта
При выборе места для осеннего отдыха важно принимать во внимание не только особенности страны, но и конкретный курорт, побережье и расположение отеля. Об этом «Известиям» рассказала эксперт сервиса бронирования пакетных туров Дарья Абакумова.
Так, в разных регионах одной страны могут значительно разниться климатические условия, причем погода может сильно меняться в пределах одного месяца. Как отметила Абакумова, туристы порой сильно просчитываются, оценивая потенциальное направление для отдыха по средней температуре в стране.
«Осень особенно безжалостна к формулировке „в среднем по стране“. В сентябре она еще может работать, но ближе к ноябрю два курорта в одной стране порой живут словно в разных сезонах. Причина проста: государственные границы удобны для карты, климат их не учитывает», — сказала эксперт.
В качестве примера туроператор привела Турцию — осенью там особенно заметна разница между курортами на побережье Средиземного моря и юго-западными регионами страны. Вместе с тем климатический фон может измениться за месяц — так, в Анталье средняя температура в октябре держится на уровне порядка плюс 27 градусов, а в ноябре — около плюс 22 градусов.
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