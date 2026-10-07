«В крайне редких случаях»: близнецы Король сдавали экзамены друг за друга

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 24 0

Сестры признаются, что чувствуют особую связь между собой.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Сестры-близнецы Катя и Волга Король сдавали экзамены друг за друга

Певицы и актрисы Катя и Волга Король в редких случаях ходили друг за друга сдавать экзамены в университете. Об этом сестры-близнецы рассказали в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации сетевого канала.

По словам артисток, они действительно ощущают связь друг с другом, но не могут определить, сформировалась ли она благодаря их отношениям или, наоборот, сама повлияла на них.

«Мы, безусловно, чувствуем связь. Единственный вопрос для себя мы не можем решить: сначала она появилась, потом сформировала нас, либо мы появились и сформировали связь. То есть вопрос, кто кем управляет: нами связь или мы связью?» — поделились сестры.

Они отметили, что подобная близость, по их мнению, может возникать не только между близнецами. Люди способны настолько сильно проникнуться друг другом, что становятся «родственными душами», даже не являясь родственниками.

Сестры также рассказали, что хотели бы принять участие в эксперименте, который позволил бы проверить их реакцию друг на друга в разных условиях.

Говоря об учебе, Катя и Волга признались, что иногда действительно подменяли друг друга на экзаменах, но только в исключительных обстоятельствах.

«Мы в крайне, крайне редких случаях, когда уже совсем такой форс-мажор, где уже невозможно, просто связаны с тем, что технически ты не можешь появиться, тогда ты отправляешь сестру», — рассказали артистки.

При этом некоторые сложные предметы они принципиально предпочитали сдавать самостоятельно.

«Была какая-то личная амбиция получить внутреннее вознаграждение, потому что я, может, лучше в группе, как я могу отправить сестру, вдруг она завалит его вообще», — пошутили сестры.

Катя и Волга Король — сестры-близнецы, которые вместе работают в творческой сфере. Они известны как певицы и актрисы, а также в прошлом были телеведущими. Кроме того, сестры выступают в дуэте КАТЯ & VOLGA.

Сестры родились 12 октября 1986 года в Минске. При рождении их звали Екатерина и Ольга Король. Позже одна из сестер изменила имя для сценической карьеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать сиамских близнецов Кэлли и Картер решила пока отказаться от операции по разделению дочерей. Девочки родились в 2017 году. Врачи обсуждали возможность разделения уже на третий день после их появления на свет, однако родители решили дождаться, когда дети подрастут и смогут сами оценить возможные риски. Сейчас близнецам девять лет. Вопрос об операции окончательно не закрыт.

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