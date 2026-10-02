«Мы были в шоке»: почему родители не стали разделять сиамских близнецов

Родители не стали разделять сиамских близнецов и дали им шанс самим принять решение

Мама сиамских близнецов рассказала, почему решила пока не проводить операцию по разделению дочерей. Историю семьи рассказало Mirror.

«Мы были просто в шоке»

Челси узнала о том, что ждет сиамских близнецов, на восьмой неделе и третьем дне беременности. По ее словам, сначала врачи не решались сообщить семье новость, а затем объяснили, что дети срослись.

«Мы были просто в шоке, мы не знали, что думать, что чувствовать. Это был полный шок», — вспоминала женщина.

Кэлли и Картер родились в 2017 году. Сейчас девочкам уже девять лет, хотя врачи предрекали новорожденным всего около 24 часов жизни.

Первые сутки после родов мама не могла увидеть дочерей, поскольку сама восстанавливалась после серьезной операции.

«Первые 24 часа были очень тяжелыми, потому что я не видела их. Я немного переживала, что у меня мало времени с ними», — рассказала Челси.

Однако близнецы продолжили расти и развиваться.

Родители решили не разделять близнецов

Когда девочкам исполнилось три дня, врачи обсудили с Челси и ее партнером Ником возможность разделения. Перед родителями встал сложный выбор: провести операцию, пока дети еще маленькие и не способны самостоятельно оценить последствия, или позволить им подрасти и самим принять решение.

В итоге родители выбрали второй вариант.

«Нам нужно было принять важное решение: разлучить ли их, пока они маленькие и ничего не помнят, но в итоге мы решили дать им выбор, когда они подрастут и осознают риски», — объяснила Челси.

При этом вопрос о возможном разделении окончательно не закрыт. Родители допускают операцию, если в будущем появятся медицинские показания или сами девочки захотят жить отдельно.

«Это их жизнь, и они ее проживают, а мы просто помогаем им во всем этом», — сказала Челси.

Сейчас Кэлли и Картер продолжают расти вместе. Родители не исключают возможности разделения в будущем, однако решение будет зависеть от состояния здоровья девочек и их собственного желания.

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