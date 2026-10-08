Училась и работала: Виолетта Чиковани раскрыла секрет успеха

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 28 0

Певица рассказала, какое качество нужно, чтобы преуспеть в любых обстоятельствах.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Виолетта Чиковани: добиться успеха можно только упорным трудом

Добиться успеха можно только упорным трудом, преодолевая неудачи. Об этом 5-tv.ru рассказала певица и телеведущая Виолетта Чиковани на презентации сетевого канала.

«Только трудом через неудачи. Потому что неудачи бывают у каждого человека», — рассказала она.

По словам артистки, ей самой жизненный и творческий путь дался нелегко. Простая девочка из Волгоградской области, она с юных лет начала зарабатывать — то ведущей, то хореографом. Параллельно с этим она получала образование — окончила школу золотой медалисткой, получила первое высшее.

Однако основные трудности ждали впереди. Девушка заявила родителям, что поедет покорять Москву, чтобы стать звездой уровня Николая Баскова. Однако путь к славе оказался тернист — поначалу пришлось работать продавщицей сигарет по ночам. Полезных связей и контактов не было.

«Я приехала одна, как букашка. Трудолюбивость — это такая штука, которая тебя не подведет», — уверена Чиковани.

По ее словам, если ты твердо веришь в свое предназначение и работаешь ради него, то всего добьешься.

Ранее Виолетта Чиковани рассказала 5-tv.ru, почему не готовит.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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