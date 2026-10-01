«Не лежит душа»: Виолетта Чиковани рассказала, почему не готовит

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 32 0

Несмотря на успехи в других сферах, кулинария остается ее слабым местом.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Виолетта Чиковани практически не готовит

Певица и блогер Виолетта Чиковани практически не готовит. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на «Плавно Премии».

По словам артистки, отсутствие интереса к готовке связано не с плотным графиком, а с тем, что кулинария просто не входит в число ее увлечений. При этом Чиковани вспомнила участие в кулинарном шоу, где пыталась продемонстрировать свои способности.

«Делать мозги. Всем вокруг. Вот это получается у меня делать очень вкусно и изумительно. Но я честно скажу, я не готовлю. Даже не потому что нет времени, а просто как-то не лежит у меня душа», — сказала Виолетта.

Чиковани отметила, что в других занятиях привыкла добиваться результата. Она ведет два собственных проекта, выпускает песни, занимается спортом и участвует в реалити-шоу.

«Вроде бы казалось, везде все прекрасно, но вот именно момент с готовкой у меня где-то просел. Видимо, не додали мне этих умений», — пошутила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце и Петр Дранга раскрыли свой секрет удачной готовки. По мнению супругов, главное — подходить к приготовлению блюда так, будто второго шанса не будет. Дранга отметил, что Муцениеце любит готовить и старается накормить всю семью. При этом, по словам музыканта, у актрисы нет одного фирменного блюда: ей одинаково хорошо удаются яблочные пироги, запеканки, мясо и оладьи.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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