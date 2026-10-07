Охота на прихожан: церкви Южной Кореи подверглись ИИ-кибератакам

Reuters: церкви Южной Кореи подверглись ИИ-кибератакам

Две крупнейшие церкви Южной Кореи — Полного Евангелия Еыйдо и Саранг — подверглись кибератакам, совершенным с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей религиозных организаций.

Следы атак обнаружила компания Oasis Security, специализирующаяся на информационной безопасности. На зарубежном сервере ее специалисты нашли данные, записи об атаках и сведения об учетных записях прихожан обеих мегацерквей.

Представители Церкви Полного Евангелия Еыйдо подтвердили, что инцидент мог затронуть персональные данные 850 тысяч человек. Организация принимает меры для защиты информации и уведомления пострадавших.

В Церкви Саранг сформировали экстренную рабочую группу. Она будет расследовать произошедшее совместно с правоохранительными органами и заниматься предотвращением дальнейшего ущерба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры похитили конфиденциальные данные более трех миллионов действующих и бывших сотрудников Пентагона. Утечка затронула 2,76 миллиона ныне живущих и 294 тысячи умерших человек.

В раскрытых файлах содержались номера социального страхования и сведения о должностях военнослужащих и гражданского персонала. Масштаб утечки вызвал обеспокоенность из-за возможных рисков для национальной безопасности.

Также сообщалось об угрозах злоумышленников обнародовать персональные данные сотрудников ФБР. Ведомство предупредило потенциально пострадавших сотрудников не отвечать на подозрительные звонки и не взаимодействовать с представителями прессы.

В Пентагоне хранятся более 60 миллионов личных дел действующих и бывших сотрудников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.