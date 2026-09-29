Угроза нацбезопасности: Хакеры похитили данные более 3 млн сотрудников Пентагона

ABC: Хакеры похитили данные более трех миллионов сотрудников Пентагона

Хакеры похитили конфиденциальные данные более трех миллионов действующих и бывших сотрудников Пентагона. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

По словам чиновника, утечка затронула 2,76 миллиона ныне живущих человек и еще 294 тысячи умерших. В файлах содержались номера социального страхования, а также сведения о должностях, которые занимали военнослужащие и гражданский персонал. Масштаб и чувствительность раскрытой информации могут вызвать обеспокоенность по поводу национальной безопасности.

Источники телеканала сообщили, что злоумышленники угрожают обнародовать все персональные данные сотрудников ФБР. В ведомстве установили, что официальный портал с вакансиями не имел необходимого уровня защиты. ФБР выпустило предупреждение для сотрудников, которые могут пострадать от утечки: им рекомендовали не отвечать на подозрительные звонки и не взаимодействовать с представителями прессы.

В настоящее время в Пентагоне хранятся более 60 миллионов личных дел действующих и бывших сотрудников.

Прежде журналисты газеты The Washington Post рассказали, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) создает дополнительные риски для нацбезопасности США на фоне использования Пентагоном устаревших компьютерных систем. По данным издания, ведомство почти три десятилетия откладывало модернизацию своих сетей, направляя средства на разработку новых систем вооружения.

Главный специалист Пентагона по кибербезопасности подчеркнул, что с появлением ИИ число уязвимостей в сфере киберзащиты увеличилось в десять раз. Под ударом могут оказаться компьютерные системы Министерства обороны.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе сервисов, связанных с ФБР, и краже данных сотрудников и соискателей. Злоумышленники утверждают, что получили имена агентов, адреса, телефоны и сведения об их супругах.

Они заявили, что использовали уязвимость нулевого дня в продукте Oracle PeopleSoft. Объем похищенного оценивается в два-три терабайта. Хакеры также разместили на сайте вакансий бюро надпись о захвате ресурса. В ФБР подтвердили факт взлома, но воздержались от подробностей и прогнозирования последствий.

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