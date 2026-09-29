Угроза нацбезопасности: Хакеры похитили данные более 3 млн сотрудников Пентагона

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

Злоумышленники угрожают обнародовать все персональные данные сотрудников ФБР.

Хакеры похитили данные более 3 млн сотрудников Пентагона

Фото: Reuters/VANTOR

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ABC: Хакеры похитили данные более трех миллионов сотрудников Пентагона

Хакеры похитили конфиденциальные данные более трех миллионов действующих и бывших сотрудников Пентагона. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

По словам чиновника, утечка затронула 2,76 миллиона ныне живущих человек и еще 294 тысячи умерших. В файлах содержались номера социального страхования, а также сведения о должностях, которые занимали военнослужащие и гражданский персонал. Масштаб и чувствительность раскрытой информации могут вызвать обеспокоенность по поводу национальной безопасности.

Источники телеканала сообщили, что злоумышленники угрожают обнародовать все персональные данные сотрудников ФБР. В ведомстве установили, что официальный портал с вакансиями не имел необходимого уровня защиты. ФБР выпустило предупреждение для сотрудников, которые могут пострадать от утечки: им рекомендовали не отвечать на подозрительные звонки и не взаимодействовать с представителями прессы.

В настоящее время в Пентагоне хранятся более 60 миллионов личных дел действующих и бывших сотрудников.

Прежде журналисты газеты The Washington Post рассказали, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) создает дополнительные риски для нацбезопасности США на фоне использования Пентагоном устаревших компьютерных систем. По данным издания, ведомство почти три десятилетия откладывало модернизацию своих сетей, направляя средства на разработку новых систем вооружения.

Главный специалист Пентагона по кибербезопасности подчеркнул, что с появлением ИИ число уязвимостей в сфере киберзащиты увеличилось в десять раз. Под ударом могут оказаться компьютерные системы Министерства обороны.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе сервисов, связанных с ФБР, и краже данных сотрудников и соискателей. Злоумышленники утверждают, что получили имена агентов, адреса, телефоны и сведения об их супругах.

Они заявили, что использовали уязвимость нулевого дня в продукте Oracle PeopleSoft. Объем похищенного оценивается в два-три терабайта. Хакеры также разместили на сайте вакансий бюро надпись о захвате ресурса. В ФБР подтвердили факт взлома, но воздержались от подробностей и прогнозирования последствий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.41
0.07 96.25
0.38
Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:45
Загоревшееся у Камчатки рыболовецкое судно «Триумф» взяли на буксир
6:30
Угроза нацбезопасности: Хакеры похитили данные более 3 млн сотрудников Пентагона
6:15
О чем говорил президент с лидерами парламентских партий: самое интересное
6:00
«Ланцет» взял цель на прицел: Лучшее видео из зоны СВО
5:55
Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
5:30
Россия усилила удары по инфраструктуре связи Украины

Сейчас читают

Жить станет проще: в России увеличат прожиточный минимум и МРОТ
Старые супертанкеры расходятся как горячие пирожки: платят больше, чем за новые
Умер в день рождения отца: мистические совпадения в гибели Сергея Соседова
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен