Миллиардер Далио предупредил о скором обвале рынка ИИ

Основатель хедж-фонда Bridgewater миллиардер Рэй Далио заявил, что рынок искусственного интеллекта (ИИ) находится в классической фазе «пузыря» и может схлопнуться в скором времени. Об этом он рассказал на конференции Forbes Global CEO в Сингапуре.

«Мы находимся в той части цикла, которая предшествует этому [схлопыванию пузыря], но приближается к этому. Я думаю, мы близки к этому», — приводит его слова агентство Bloomberg.

По словам финансиста, развитие технологий ИИ требует значительных заемных средств. Одновременно процентные ставки продолжают расти, что создает дополнительную нагрузку на участников рынка. В такой ситуации инвесторы могут начать продавать активы, чтобы получить наличные. По мнению Далио, это способно усилить давление на рынок и приблизить его к резкому падению.

Еще одним фактором риска миллиардер назвал налоги на богатство и другие меры, из-за которых владельцам активов приходится превращать нереализованную прибыль в деньги. Далио считает, что подобные процессы также способны ускорить схлопывание рыночного пузыря.

Ранее 5-tv.ru рассказал о влиянии искусственного интеллекта на мозг человека.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.