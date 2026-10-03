Разучимся думать сами? Что происходит с мозгом при использовании нейросетей

Искусственный интеллект решает задачи за секунды — а что в этот момент происходит с мозгом человека? Мы все чаще доверяем нейросетям поиск информации, тексты и даже простые решения, но вместе с удобством рискуем терять концентрацию и навык самостоятельно думать. Чем на самом деле ИИ может быть опасен для человека и угрожает ли он человечеству — в программе Пятого канала «Страна советов».

Что происходит с мозгом при использовании нейросетей

Искусственный интеллект может уничтожить все человечество уже в следующем году. Об этом громко заявляют ведущие разработчики сверхразума. А специалисты Массачусетского технологического института доказывают, что использование нейросетей убивает наш мозг.

Чтобы проверить, меняется ли концентрация человека при использовании искусственного интеллекта, редакция «Страны советов» провела собственный эксперимент. Два сотрудника получили одинаковое задание: нужно было заполнить пропуски в тексте. Екатерина выполняла работу самостоятельно, Андрей с помощью нейросети.

Во время самостоятельной работы показатели Кати оставались более стабильными. У Андрея концентрация снижалась в те моменты, когда часть задачи переходила к нейросети, и повышалась главным образом тогда, когда требовалось перенести найденный ответ в текст.

Внимание в таком режиме становится более прерывистым: человек включается в работу только на отдельных этапах, а значительную часть интеллектуальной нагрузки передает внешнему инструменту.

Подобный эффект связывают с риском ослабления некоторых когнитивных навыков при их недостаточной самостоятельной тренировке. Если регулярно делегировать нейросетям поиск решений, формулировку ответов и анализ информации, собственные мыслительные процессы могут задействоваться реже. То есть, чем больше мы задействуем компьютерный разум, тем меньше работает наш собственный мыслительный аппарат.

Это еще раз подтверждает: без самостоятельной работы мозг теряет форму, как и мышцы, он нуждается в постоянной тренировке. И здесь важны не только интеллектуальные упражнения, но и правильная биохимическая поддержка.

Специалисты советуют воспринимать искусственный интеллект не как полную замену самостоятельной работе, а как вспомогательный инструмент.

Что нужно мозгу для памяти и концентрации

«Для нормальной работы мозга необходимы вещества, которые участвуют в передаче нервных импульсов. Например, холин. Он участвует в синтезе ацетилхолина, нейромедиатора, который отвечает за функции памяти, мышления и обучения. Поэтому при снижении концентрации внимания и памяти суточная норма холина составляет не менее одной тысячи милиграммов.

Дополнительную поддержку нервных клеток может обеспечить экстракт гинглоба. Это мощный природный антиоксидант, который благоприятно воздействует на сосуды мозга и улучшает кровообращение», — говорит невролог, кандидат медицинских наук Наталья Вахнина.

В сочетании холин и гингобилоба дополняют действие друг друга, создавая синергический эффект.