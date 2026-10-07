Суд Москвы оштрафовал Twitch почти на 42 миллиона рублей

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Дарья Белова
Дарья Белова 31 0

Стриминговый сервис привлекли к ответственности за невыполнение требований российского законодательства.

Twitch оштрафовали почти на 42 миллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com/Marco Bader/IMAGO

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Суд в Москве назначил стриминговому сервису Twitch административный штраф в размере почти 42 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Основанием для разбирательства стало невыполнение обязанностей, которые российское законодательство устанавливает для иностранных компаний, работающих в российском информационном пространстве. Twitch признали виновной по части 3 статьи 13.49 КоАП РФ.

Аналогичное административное дело рассмотрели в отношении американской корпорации Zoom Communications Inc. Компанию также признали нарушившей требования той же статьи КоАП РФ. Размер назначенного ей штрафа составил почти 66 миллионов рублей.

Для Twitch это не первое наказание в России за нарушения, связанные с исполнением обязанностей интернет-платформы. В сентябре суд уже назначал сервису штраф в размере 3,5 миллиона рублей. Тогда претензии были связаны с отказом от мониторинга противоправной информации.

По той же статье ранее привлекли к ответственности и другие популярные зарубежные платформы. Штрафы по 3,5 миллиона рублей получили TikTok и Pinterest.

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