Московский суд оштрафовал TikTok на 3,5 миллиона рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, который присутствовал на заседании.

Уточняется, что платформа была признана виновной в нарушении закона РФ. Сервис не выполнял обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации.

Еще Таганский районный суд Москвы рассмотрел аналогичные дела в отношении двух других зарубежных сервисов — Twitch и Pinterest. Было установлено, что они тоже нарушали закон РФ. Их также обязали выплатить штраф в размере 3,5 миллиона рублей.

В конце июня 2026 года Таганский суд Москвы уже выносил приговор в отношении четырех платформ: Telegram, Twitch, Pinterest и Likее. Тогда каждой из компаний был назначен штраф 3,5 миллиона рублей. В общей сложности они должны были выплатить 14 миллионов рублей.

Несмотря на неоднократные финансовые взыскания, работа трех этих платформ на территории России не приостанавливается.

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