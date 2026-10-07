Мэр столицы Албании управляет городом через ИИ из тюрьмы

Мэр албанской столицы Тираны Эрион Велиай руководит городом через ИИ, находясь под стражей.

С начала 2025 года он находится в тюрьме города Дуррес, но формально остается исполняющим обязанности градоначальника. Его обвиняют в коррупции и участии в финансовых схемах.

В Instagram* Велиая появилось видео с его цифровой копией. Ролик создан искусственным интеллектом. Об этом говорит соответствующая пометка на видео. На кадрах — цифровой двойник мэра на фоне флагов страны и города.

ИИ-аватар рассказывает об итогах работы администрации и обещает бесплатное питание для столичных школьников и детсадовцев.

Выборы, которые состоятся в первой половине 2027 года, определят нового мэра. До этого момента Велиай остается официальным главой города. При этом свои обязанности смекалистый мэр делегировал нескольким заместителям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что миллиардер Рэй Далио предупредил, что рынок ИИ скоро обвалится. ПО его словам, индустрия находится в фазе «пузыря».

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