Мэр столицы Албании управляет городом через ИИ из тюрьмы

|
Василиса Власова
Василиса Власова 40 0

Градоначальника обвиняют в коррупции и участии в финансовых схемах.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мэр албанской столицы Тираны Эрион Велиай руководит городом через ИИ, находясь под стражей.

С начала 2025 года он находится в тюрьме города Дуррес, но формально остается исполняющим обязанности градоначальника. Его обвиняют в коррупции и участии в финансовых схемах.

В Instagram* Велиая появилось видео с его цифровой копией. Ролик создан искусственным интеллектом. Об этом говорит соответствующая пометка на видео. На кадрах — цифровой двойник мэра на фоне флагов страны и города.

ИИ-аватар рассказывает об итогах работы администрации и обещает бесплатное питание для столичных школьников и детсадовцев.

Выборы, которые состоятся в первой половине 2027 года, определят нового мэра. До этого момента Велиай остается официальным главой города. При этом свои обязанности смекалистый мэр делегировал нескольким заместителям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что миллиардер Рэй Далио предупредил, что рынок ИИ скоро обвалится. ПО его словам, индустрия находится в фазе «пузыря».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — Instagram принадлежит Meta. Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.48
-0.23 96.33
0.30
Эстеты и трансформаторы: в чем жизненное предназначение рожденных в сентя...

Последние новости

21:11
«Совесть чиста»: Лавров назвал причины срыва переговоров по Украине
21:11
Трамп подтвердил планы провести телефонный разговор с Путиным
21:00
«Я часто вижу сны»: Катя Лель рассказала о своих прошлых воплощениях
20:44
Жертве было 15: дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в сексуализированном насилии
20:40
Жизнь — игра: Виолетта Чиковани о том, как пережить неудачи
20:29
Мэр столицы Албании управляет городом через ИИ из тюрьмы

Сейчас читают

Шторм обвалил цены на электроэнергию в Финляндии почти до нуля: Прибалтика — в деле
Доллар готовится взлететь выше 90 рублей
Студент училища напал с ножом на одногруппников и преподавательницу
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео