Погибший при атаке БПЛА ВСУ отец 13-ти детей помогал местным жителям

Многодетный отец Александр Колотун, погибшей при атаке украинского беспилотника, раньше помогал эвакуировать жителей из опасных районов Херсонской области. О деятельности мужчины рассказал ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.

«Последняя наша встреча была в августе этого года, когда он помог нам эвакуировать из Раденска беременную женщину с ребенком», — рассказал Георгиев.

Омбудсмен назвал произошедшее террористическим актом и подчеркнул, что подобные преступления не имеют срока давности. Он также выразил соболезнования супруге, детям, матери и другим родственникам погибшего.

Семья Колотун хорошо известна в Херсонской области. Вместе с супругой глава семейства открыл пекарню, которая снабжала хлебом жителей окрестных населенных пунктов.

В июне 2026 года президент России Владимир Путин лично вручил супруге погибшего Татьяне орден «Мать-героиня». Сейчас женщина ожидает 14-го ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Колотун погиб 7 октября после атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Херсонской области. Вместе с ним погибла его 15-летняя дочь Анна. По данным местных властей, машина подверглась атаке примерно в 120 километрах от линии фронта.

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