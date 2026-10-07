Погибший при атаке БПЛА ВСУ отец 13-ти детей помогал местным жителям
Семья Колотун известна в Херсонской области.
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
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Многодетный отец Александр Колотун, погибшей при атаке украинского беспилотника, раньше помогал эвакуировать жителей из опасных районов Херсонской области. О деятельности мужчины рассказал ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
«Последняя наша встреча была в августе этого года, когда он помог нам эвакуировать из Раденска беременную женщину с ребенком», — рассказал Георгиев.
Омбудсмен назвал произошедшее террористическим актом и подчеркнул, что подобные преступления не имеют срока давности. Он также выразил соболезнования супруге, детям, матери и другим родственникам погибшего.
Семья Колотун хорошо известна в Херсонской области. Вместе с супругой глава семейства открыл пекарню, которая снабжала хлебом жителей окрестных населенных пунктов.
В июне 2026 года президент России Владимир Путин лично вручил супруге погибшего Татьяне орден «Мать-героиня». Сейчас женщина ожидает 14-го ребенка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Колотун погиб 7 октября после атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Херсонской области. Вместе с ним погибла его 15-летняя дочь Анна. По данным местных властей, машина подверглась атаке примерно в 120 километрах от линии фронта.
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