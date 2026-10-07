Отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли в результате удара ВСУ по Херсону

Отец 13-ти детей и его 15-летняя дочь погибли в результате удара БПЛА по легковой машине рядом с поселком городского типа Рыково Генического округа Херсонской области. Об этом сообщил местный губернатор Владимир Сальдо 7 октября.

«Отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли от рук украинских террористов. Погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна», - написал он в мессенджере МАКС.

Трагедия произошла утром, территориально в 120 километрах от линии боевого соприкосновения.

«Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 километрах от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности», - добавил Сальдо.

Жена погибшего многодетного отца, Татьяна, сейчас беременна 14-м ребенком.

Семью хорошо знают жители Херсонской области - они держали небольшую пекарню.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате удара ВСУ по селу Принцевка Валуйского округа Белгородской области погиб ребенок. Девочку 11-ти лет госпитализировали в местную больницу с закрытой травмой грудной клетки доставили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.