Отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли в результате удара ВСУ по Херсону

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Василиса Власова
Василиса Власова 46 0

Жена убитого беременна 14-м ребенком.

Отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли от удара ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Отец 13-ти детей и его 15-летняя дочь погибли в результате удара БПЛА по легковой машине рядом с поселком городского типа Рыково Генического округа Херсонской области. Об этом сообщил местный губернатор Владимир Сальдо 7 октября.

«Отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли от рук украинских террористов. Погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна», - написал он в мессенджере МАКС.

Трагедия произошла утром, территориально в 120 километрах от линии боевого соприкосновения. 

«Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 километрах от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности», - добавил Сальдо.

Жена погибшего многодетного отца, Татьяна, сейчас беременна 14-м ребенком.

Семью хорошо знают жители Херсонской области - они держали небольшую пекарню.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате удара ВСУ по селу Принцевка Валуйского округа Белгородской области погиб ребенок.  Девочку 11-ти лет госпитализировали в местную больницу с закрытой травмой грудной клетки доставили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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