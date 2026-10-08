Росстат: стоимость бензина снизилась в 27 регионах России

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 24 0

Изменения в стоимости топлива произошли за неделю.

Как изменились цены на бензин в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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За неделю цена на бензин снизилась в 27 регионах России, говорится в данных Росстата. С ними ознакомилось ТАСС.

Средняя потребительская стоимость бензина с 29 сентября по 5 октября 2026 года в РФ выросла на 23 копейки и равняется 78,73 рублям за литр. Что касается дизельного топлива, его цена снизилась на пять копеек до 86,72 рубля.

Стоимость наиболее распространенного АИ-92 в России за тот же период снизилась на 21 копейку до 74,72 рубля за литр, в то время как АИ-95 подорожал на 23 копейки — до 81,03 рубля, цена АИ-98 увеличилась на 69 копеек, до 104,32 рубля за литр.

Самое большое снижение стоимости топлива зафиксировано в Чувашии (на 2,4%) и Марий Эл (на 2,5%). Регионы, отмеченные наибольшим ростом цен на бензин — Якутия (на 4,7%) и Ивановская область (на 4%).

Ранее 5-tv.ru писал о максимальных показателях стоимости топлива на заправках в Армении. Цена за литр АИ-2 выросла до 600 600 драмов (около 1,65 доллара), а АИ-95 — до 620 драмов (примерно 1,71 доллара).

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