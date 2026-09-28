В Армении цены на бензин АИ-92 и АИ-95 достигли рекордных значений

Стоимость топлива на армянских автозаправках достигла максимальных показателей: цена литра АИ-92 выросла до 600 драмов (около 1,65 доллара), а АИ-95 — до 620 драмов (примерно 1,71 доллара). Об этом стало известно ТАСС после анализа цен на автозаправочных станциях Еревана.

На отдельных АЗС стоимость топлива оказалась выше. В армянском представительстве Shell сообщили, что литр бензина АИ-92 продается за 620 драмов (около 1,71 доллара), а АИ-95 — за 650 драмов (примерно 1,79 доллара).

В компании Gulf уточнили, что для частных покупателей бензин Regular (АИ-92) стоит 599 драмов (около 1,65 доллара), а Premium G-Force (АИ-95 с присадками) — 629 драмов (примерно 1,73 доллара) за литр.

Данные о достижении максимальных значений также подтвердили крупные армянские сети автозаправочных станций Flash Petrol и Max Oil, которые обновили информацию о ценах на своих сайтах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мерах по регулированию топливного рынка в России. В России временно разрешат продажу бензина и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5 на автозаправочных станциях. Новая мера будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года. Она направлена на поддержание стабильности внутреннего топливного рынка.

Ранее топливо таких классов можно было поставлять нефтеперерабатывающим предприятиям по внутренним контрактам, однако его розничная продажа на АЗС была ограничена. Теперь автомобилисты смогут приобретать его на общих для рынка условиях. На заправках продолжат указывать экологический класс топлива, чтобы водители могли самостоятельно выбрать подходящий вариант.

В Минэнерго подчеркнули, что решение носит временный характер и не означает пересмотра долгосрочных требований к качеству и экологическим характеристикам нефтепродуктов.

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