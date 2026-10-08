Сектанты устроили охоту на кошек в Италии перед Хэллоуином

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 29 0

Если раньше отлавливали только белых и черных питомцев, то в этом году в зоне риска оказались и тигровые.

Почему в Италии стали пропадать кошки — причины

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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В Италии перед Хэллоуином начали пропадать кошки

Массовое исчезновение кошек в Италии накануне Хэллоуина вызвало тревогу у зоозащитников — они обвиняют в пропаже животных сектантов. Об этом сообщает агентство La Nazione.

Глава отделения Национальной организации защиты животных (ENPA) Мария Роза Инкандела подчеркнула, что подобные случаи повторяются каждый год. По ее словам, речь идет о ритуальных жертвоприношениях, ради которых секты отлавливают четвероногих.

«Это своего рода ритуал в недели, предшествующие празднику. Отлавливать кошек могут люди, возможно даже не итальянцы, которым за это платят», — считает она.

Искандела заявила, что в прошлые годы жертвами становились только черные и белые кошки, однако в этот раз такая участь может затронуть и тигровых. Она утверждает, что в настоящее время зафиксировано около 20 исчезновений.

При этом целями похитителей становятся именно домашние питомцы, поскольку из-за доверчивости они легче подпускают к себе людей, тогда как уличные ведут себя настороженно.

Зоозащитники указывают на темный автомобиль, в котором передвигаются мужчина и женщина. Пару подозревают в похищении животных. Так, очевидцы видели, как женщина поймала кошку и увезла в машине, однако они не успели запомнить номер транспортного средства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Энгельсе прохожие стали свидетелями того, как из окна многоэтажного дома выбросили троих новорожденных котят.

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Сектанты устроили охоту на кошек в Италии перед Хэллоуином

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