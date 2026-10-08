Женщины чаще мужчин испытывают все изученные виды боли

Женщины чаще мужчин сталкиваются с болевыми ощущениями независимо от их локализации. К такому выводу пришли авторы глобального исследования, охватившего данные более чем 6 миллионов человек из 118 стран за период с 1990 по 2025 год. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Ученые проанализировали жалобы на боль в 11 участках тела. Во всех категориях женщины сообщали о неприятных ощущениях чаще мужчин.

Исследование также показало, что распространенность боли меняется с возрастом неодинаково. В среднем число жалоб растет примерно до 55 лет, после чего темп снижается. Головная боль достигает пика приблизительно к 34 годам, а затем становится менее распространенной, особенно среди женщин.

Чаще всего участники жаловались на боль в спине — с ней сталкивались около 40%. Лицевая боль оказалась самой редкой — примерно 2%.

Авторы также связали более 18% глобального бремени боли с курением, ожирением и низким доходом. При этом влияние этих факторов заметно различалось в зависимости от региона.

Исследователи считают, что профилактику боли следует начинать раньше и учитывать особенности разных групп населения.

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