Стоимость минимальной продуктовой корзины снизилась в России

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 18 0

При этом ситуация в регионах страны заметно отличается от средних показателей.

Сколько стоит минимальная продуктовая корзина 2026 — цена

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Минимальная месячная продуктовая корзина в России в августе 2026 года подешевела. Об этом РИА Новости сообщили в Руспродсоюзе.

По данным организации, ее стоимость снизилась на 2,4%. Теперь средний чек на базовый набор продуктов для граждан составляет 7,96 тысячи рублей.

При этом цены в регионах страны существенно разнятся. Наиболее доступная корзина зафиксирована в Мордовии — 6,42 тысячи рублей. Далее расположилась Пензенская область, где минимальный набор стоит 6,61 тысячи рублей.

Дороже всего продуктовая корзина обходится жителям Чукотки — за нее придется выложить около 21,3 тысячи рублей. Второе место занял Камчатский край с показателем 13,54 тысячи рублей.

Близкие значения стоимости минимального набора показали Москва и Санкт-Петербург — 9,42 и 9,39 тысячи рублей соответственно. В Подмосковье корзина в среднем стоит 8,49 тысячи рублей, а в Ленинградской области — около девяти тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал о заметном снижении цен на огурцы в России. Стоимость на них с начала этого года упала 2,5 раза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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