Цена на огурцы удивила россиян: продукт стал лидером по снижению стоимости

Огурцы стали самым подешевевшим товаром в России с начала года

Огурцы показали самое заметное снижение стоимости среди продуктов в России с начала 2026 года. Средняя цена за килограмм уменьшилась в 2,5 раза. Об этом сообщило РИА Новости, изучив данные статистики.

В январе килограмм огурцов в среднем по стране стоил 299 рублей, а в июле цена снизилась до 121,1 рубля. Таким образом, именно этот продукт стал лидером по снижению стоимости за указанный период.

Второе место заняли помидоры — они подешевели на 27%, до 186,2 рубля за килограмм. На третьей позиции оказались апельсины: в июле их средняя стоимость составила 137,98 рубля, что на 15% меньше январского показателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стоимость минимальной продуктовой корзины в России с начала 2026 года выросла почти на 8%. Средняя цена базового набора продуктов достигла 8107 рублей. Самая дорогая продуктовая корзина зафиксирована на Чукотке, где ее стоимость превышает 20 тысяч рублей. Самый низкий показатель оказался в Мордовии — около 6,5 тысячи рублей. В состав набора входят 33 наиболее востребованных продукта.

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