ФАС заинтересовалась закупкой машин для свердловских чиновников за 52 миллиона рублей

Аппетиты свердловских чиновников привлекли внимание антимонопольной службы (ФАС). Дело в том, что госслужащие решили обновить автопарк новенькими китайскими внедорожниками. Панорамные крыши, мощный двигатель, премиальные материалы. На комплектации экономить не стали. И это при том, что сами машины — совсем не из дешевых. Сумма размещенного заказа превысила 50 миллионов рублей из бюджета региона.

Все это выходит за рамки допустимых требований к служебному транспорту. Но на Урале нашли способ их обойти. Каким образом? Разбиралась корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Свердловские чиновники предпочитают разъезжать на «Танках». Не военных, гражданских. И в комплектации пожирнее. На сайте госзакупок — десятки требований к рабочим автомобилям. Госслужащие заказывают двигатели под триста лошадиных сил, зеркала с подогревом, мультимедийную систему премиум-сегмента. Салон — кожа, сиденья должны запоминать положения, а крыша — только панорамная.

«Такие моменты, как подсветка, например, ног, массаж заднего сиденья, монитор на подголовнике — это не необходимость такая, которая нужна для автомобиля. Это каприз», — сказал автоюрист Дмитрий Золотов.

Предметом разбирательства стали шесть китайских премиальных внедорожников «Танк 500». Каждый стоимостью по восемь с лишним миллионов рублей — в сумме это почти 52 миллиона из бюджета области.

Хотя в постановлении федерального правительства прописаны требования к «рабочим лошадкам». Их должно быть строго не больше двухсот, комплектация машины — только базовая, ну а стоимость — не выше двух с половиной миллионов, с поправкой на инфляцию. В Федеральной антимонопольной службе на это обратили внимание.

«Мы изучили закупку и увидели, что в этой закупке сам заказчик обращался за разрешением в Минпромторг, и в своей просьбе он просил закупить именно „Танк 500“. Здесь необходимо непосредственно спросить заказчика, чем он регламентирует закупку автомобиля свыше установленного нормативного документа», — сказал руководитель рабочей группы по применению законодательства в сфере закупок при общественном совете ФАС России Дмитрий Доброштан.

Речь о 44-м федеральном законе, который ограничивает возможность указывать в закупке конкретную марку и модель без основания и прописывать в заказе уникальные характеристики, которые есть только у одного автопроизводителя. Тут как раз конкретная фирма в заказе действительно не названа, но перечисленным параметрам соответствует одна единственная машина.

Девятиступенчатый автомат — коробка передач, которая встречается только у одного китайского автогиганта. Распашная задняя дверь — редкое решение для современных внедорожников. Радиус шин 19 — специфическая размерность, хотя не уникальная, но в сочетании с другими параметрами все равно получается единичный экземпляр.

Чтобы убедиться, журналисты показали техзадание с госзакупок опытному менеджеру автосалона. Его вердикт однозначный — в мире существует только один подходящий автомобиль.

«Пятидверный универсал, полная масса достаточно большая, 3025 килограммов. Процентов на 99 из 100, что это наш «Танк 500», — сказал менеджер автосалона Максим Кузнецов.

Правительство Свердловской области почти ежегодно обновляет гараж госслужащих.

По информации с сайта госзаказов, в 2021 году в автопарк чиновников попали 15 Toyota Camry, в следующем, 2022-м — три новых Kia стоимостью свыше 12-ти миллионов рублей. В 2023-ем решили пропустить закупку, чтобы в 2024-м получить сразу десять «Танков 500» к Всемирным играм дружбы. Фестиваль так и не состоялся, но машины остались. В 2025 году — редкий пример экономии — «Лада Ларгус». Зато в этом сезоне — снова крупный заказ.

«Это все делается, скажем так, на грани закона. И здесь оспорить это обстоятельство может лишь тот человек, которому ты либо не безразличный, либо участник торгов, либо непосредственно поставщик», — сказал автоюрист Михаил Захаров.

За примером далеко ходить не надо — в соседней Челябинской области аналогичную закупку «Танков 500» для районной администрации отменили после общественного резонанса. В Свердловской области тендер еще актуален. На новые внедорожники чиновники пересядут до февраля.

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