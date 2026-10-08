«Никакой задержки»: когда состоится разговор Путина и Трампа

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

Президент США ожидает от России большего объема информации.

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа состоится

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Песков: разговор Путина и Трампа состоится

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится, каких-либо задержек в его организации нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Точное время разговора будет согласовано, и он состоится, мы вас проинформируем. Мы ничего не скроем. Здесь нет никакой задержки, здесь просто по мере того, как будет согласовано, так будут осуществлены контакты», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что в Москве ранее складывалось впечатление, будто Трамп заинтересован в скорейшем проведении разговора с российским лидером. Однако конкретные сроки контакта президентов пока не согласованы.

Сам Трамп ранее подтвердил, что телефонный разговор с Путиным запланирован. Президент США также заявил, что ожидает от России большего объема информации.

Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 8 сентября после визитов в Москву и Киев американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Беседа продолжалась около часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал ее конструктивной и откровенной.

По словам Ушакова, Трамп выступил за скорейшее прекращение конфликта на Украине и связал перспективу восстановления отношений между Россией и США с завершением боевых действий. Путин положительно оценил посреднические усилия американской стороны в поиске путей урегулирования.

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