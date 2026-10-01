Путин: Трамп сделал России сложные предложения по украинскому урегулированию

Предложения президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию содержат сложные для России решения, однако в целом ведут в правильном направлении. Об этом президент России Владимир Путин заявил на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, на встрече в Анкоридже обсуждались именно американские предложения.

«Не наше предложение мы обсуждали в Анкоридже, а предложение США, и я приехал сказать, что мы согласны. Но теперь американская сторона сказала, что надо подумать. Понятно. Это вопрос серьезный, мы ни на чем не настаиваем», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что задача заключается не в достижении краткосрочного прекращения огня, а в создании условий для устойчивого мира на длительную перспективу. Путин добавил, что гарантии безопасности необходимы обеим сторонам.

«Там много предложений, в том числе и президент Трамп сделал, такие сложные для нас решения. Но в целом мы понимаем, что это в правильном направлении движения», — заключил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин получил приглашение принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами в декабре. По словам госсекретаря США Марко Рубио, участие российского лидера в саммите может стать возможностью для его общения не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. Вашингтон рассчитывает, что Путин примет приглашение.

При этом госсекретарь США подчеркнул, что контакты между лидерами должны быть ориентированы не только на общение, но и на достижение конкретных результатов.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

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