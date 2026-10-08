Минобороны предложило расширить полномочия военной полиции

Министерство обороны России подготовило законопроект о расширении полномочий военной полиции. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно поправкам, руководители подразделений военной полиции в составе оперативных объединений смогут выполнять функции органов дознания по уголовным делам в отношении военнослужащих, добровольцев и гражданского персонала.

Для поиска граждан, самовольно оставивших воинские части, военная полиция получит возможность организовывать наблюдательные посты, засады, дозоры и оцепление местности. К поисковым мероприятиям также планируется привлекать военнослужащих других частей гарнизона.

Законопроект предусматривает новые правила конвоирования задержанных в суды и к местам следственных действий. В районах вооруженных конфликтов для этого разрешат использовать обычную технику Вооруженных сил вместо специализированных автомобилей.

Кроме того, сотрудники военной полиции смогут проводить дактилоскопирование, фотографирование, а также аудио- и видеосъемку людей, личность которых не удалось оперативно установить.

Правомерные требования сотрудников военной полиции в пределах их компетенции станут обязательными для военнослужащих других родов войск и воинских формирований. Руководители подразделений также получат право направлять в другие части обязательные для исполнения запросы.

Рядовым сотрудникам военной полиции при согласовании с командованием планируется разрешить выполнять служебные задачи в гражданской одежде.

Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемые меры должны снизить процессуальную нагрузку на командиров соединений и воинских частей, а также усилить правоохранительные полномочия военной полиции в зонах ответственности объединений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Центра специального назначения ФСБ России 8 октября отмечают профессиональный праздник — подразделению исполнилось 28 лет. ЦСН создали в 1998 году. В его структуру вошли спецподразделения «Альфа» и «Вымпел».

Сотрудников Центра привлекают к силовым, штурмовым и антитеррористическим операциям, а также к выполнению других специальных задач, связанных с обеспечением безопасности государства и граждан.

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