Центр специального назначения ФСБ России отмечает 28-летие со дня создания

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

В его структуру входят одни из наиболее известных российских спецподразделений — «Альфа» и «Вымпел».

ЦСН ФСБ России отмечает 28-летие со дня создания

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra/news.ru

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Сотрудники Центра специального назначения ФСБ России 8 октября отмечают профессиональный праздник. Подразделению, которое занимается проведением силовых, штурмовых и антитеррористических операций, исполнилось 28 лет.

ЦСН было создано в 1998 году. В его структуру вошли одни из наиболее известных российских спецподразделений — «Альфа» и «Вымпел».

Бойцы Центра привлекаются к выполнению задач в ситуациях, когда возможности для переговоров исчерпаны. Сегодня сотрудники подразделения продолжают выполнять специальные задачи, связанные с обеспечением безопасности государства и граждан.

«В Центре спецназначения не зарабатывают деньги. В Центре спецназначения служат России, служат ее народу, служат нашему государству, чтоб оно было. И это самая главная ценность для ребят, которые выполняют свой долг, которые оберегают покой своих родных и близких», — подчеркнул Герой России, ветеран «Вымпела» ЦСН ФСБ России Сергей Шаврин в беседе с «Известиями».

История подразделений, вошедших в состав Центра, началась значительно раньше. «Альфа» была создана в 1974 году для борьбы с терроризмом и освобождения заложников. «Вымпел» появился в 1981 году. Его сотрудников готовили для проведения особо сложных специальных операций, в том числе за пределами России.

За десятилетия сотрудники ЦСН неоднократно участвовали в операциях по противодействию наиболее опасным угрозам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали двух россиян, подозреваемых в подготовке провокаций во время выборов в Государственную думу. По данным ведомства, одна из фигуранток вошла в состав избирательной комиссии и передавала образцы бюллетеней, агитационные материалы и сведения о подготовке к голосованию. Также она должна была фальсифицировать результаты выборов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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