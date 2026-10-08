Бешеные деньги: Германия направила почти 36 миллиардов евро на украинских беженцев

Германия направила почти 36 миллиардов евро на украинских беженцев

Германия направила на непосредственную поддержку Украины около 41,7 миллиарда евро из заявленных 100 миллиардов евро (около 9,63 триллиона рублей. — Прим. ред). Еще 35,9 миллиарда евро были потрачены внутри страны преимущественно на помощь украинским беженцам. Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики.

Согласно исследованию, гражданские расходы Германии распределились следующим образом:

7,4 миллиарда евро из общего объема гражданской помощи были направлены непосредственно Украине. Из них 6,3 миллиарда евро пришлись на гуманитарные программы, экстренную энергетическую помощь и восстановление государственных учреждений, около одного миллиарда евро на грант через счет под управлением Международного валютного фонда, еще 100 миллионов евро на облегчение долговой нагрузки;

27,45 миллиарда евро составили социальные выплаты украинским беженцам, проживающим в Германии;

7,15 миллиарда евро федеральные власти направили землям и муниципалитетам на размещение и поддержку беженцев;

1,3 миллиарда евро предусмотрели в форме экспортных и инвестиционных гарантий для немецких компаний, работающих на Украине.

Военную помощь Кильский институт рассчитал отдельно:

22,7 миллиарда евро — фактически предоставленная Германией военная поддержка Украины в 2022–2025 годах;

11,6 миллиарда евро — средства, предусмотренные федеральным бюджетом на 2026 год. При этом исследователи не уточнили, какая часть этой суммы уже освоена.

Будущие обязательства Берлина составляют около 22 миллиардов евро:

10,1 миллиарда евро — уже оформленные обязательства;

12 миллиардов евро — потенциальные расходы, предусмотренные бюджетными разрешениями.

В результате Кильский институт оценил отслеживаемую военную помощь примерно в 56,3 миллиарда евро. Это на 1,3 миллиарда евро меньше показателя, который приводит правительство Германии.

Авторы исследования пришли к выводу, что представление о 100 миллиардах евро как о прямой двусторонней помощи Украине не отражает структуру фактических расходов.

При этом Германия остается крупнейшим донором Украины среди европейских государств, отмечают исследователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины на 2027 год, более чем на 30% превышают ожидаемые доходы, включая поступления от заимствований, приватизации и грантов.

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