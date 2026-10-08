Бешеные деньги: Германия направила почти 36 миллиардов евро на украинских беженцев

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Дарья Белова
Дарья Белова 35 0

Кильский институт выяснил, какая часть заявленных Берлином средств фактически поступила Киеву.

Сколько денег потратила Германия на беженцев

Фото: www.globallookpress.com/Gerard Bottino

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Германия направила почти 36 миллиардов евро на украинских беженцев

Германия направила на непосредственную поддержку Украины около 41,7 миллиарда евро из заявленных 100 миллиардов евро (около 9,63 триллиона рублей. — Прим. ред). Еще 35,9 миллиарда евро были потрачены внутри страны преимущественно на помощь украинским беженцам. Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики.

Согласно исследованию, гражданские расходы Германии распределились следующим образом:

  • 7,4 миллиарда евро из общего объема гражданской помощи были направлены непосредственно Украине. Из них 6,3 миллиарда евро пришлись на гуманитарные программы, экстренную энергетическую помощь и восстановление государственных учреждений, около одного миллиарда евро на грант через счет под управлением Международного валютного фонда, еще 100 миллионов евро на облегчение долговой нагрузки;
  • 27,45 миллиарда евро составили социальные выплаты украинским беженцам, проживающим в Германии;
  • 7,15 миллиарда евро федеральные власти направили землям и муниципалитетам на размещение и поддержку беженцев;
  • 1,3 миллиарда евро предусмотрели в форме экспортных и инвестиционных гарантий для немецких компаний, работающих на Украине.

Военную помощь Кильский институт рассчитал отдельно:

  • 22,7 миллиарда евро — фактически предоставленная Германией военная поддержка Украины в 2022–2025 годах;
  • 11,6 миллиарда евро — средства, предусмотренные федеральным бюджетом на 2026 год. При этом исследователи не уточнили, какая часть этой суммы уже освоена.

Будущие обязательства Берлина составляют около 22 миллиардов евро:

  • 10,1 миллиарда евро — уже оформленные обязательства;
  • 12 миллиардов евро — потенциальные расходы, предусмотренные бюджетными разрешениями.

В результате Кильский институт оценил отслеживаемую военную помощь примерно в 56,3 миллиарда евро. Это на 1,3 миллиарда евро меньше показателя, который приводит правительство Германии.

Авторы исследования пришли к выводу, что представление о 100 миллиардах евро как о прямой двусторонней помощи Украине не отражает структуру фактических расходов.

При этом Германия остается крупнейшим донором Украины среди европейских государств, отмечают исследователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины на 2027 год, более чем на 30% превышают ожидаемые доходы, включая поступления от заимствований, приватизации и грантов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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